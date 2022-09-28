Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı

28.09.2022 23:40

Üsküdar Belediyesi, 2022-2023 kültür-sanat sezonunu, ünlü müzisyen Mark Eliyahu konseri ile açtı.

Üsküdar Belediyesi, 2022-2023 kültür-sanat sezonunu, ünlü müzisyen Mark Eliyahu konseri ile açtı.

İstanbul'un dört bir yanından binlerce müzikseverin izlediği konser, Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar İstanbul, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kamança sanatçısı Eliyahu, konserde aralarında "Journey", "Endlees", "Tribe", "Drops", "Coming Back", "Sands", "The Magnificent Nine"ın da olduğu bestelerini seslendirdi.

Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanıştı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı.

"Üsküdar bir kültür sanat şehri"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022-2023 kültür sanat sezonunu açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Bizim kültür sanat sezonu açılışlarımız böyle muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamı gençlerden oluşan 60 bine yakın katılım var." dedi.

Konsere Arnavutköy, Beylikdüzü, Tuzla, Pendik gibi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelenlerin olduğuna dikkati çeken Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten bu akşam müziğin kalbi Üsküdar'da Harem'de atıyor. Bundan mutluyuz. Mark Eliyahu Dağıstan doğumlu, Türk kültürüne ve müziğine aşina bir isim. Kamançayı Azeri üstat Adalet Vezirov'dan öğrenmiş. Biz bu isme gençlerle ulaştık. Gençlere 'Kimi istiyorsunuz?' diye sorduk. Geçen sene Evgeny Grinko bu sene de Mark Eliyahu'yu istediler."

Türkmen, Üsküdar'ın sanat, kültür ve hoşgörü şehri olduğunu vurgulayarak "Üsküdar 3 semavi dinin ibadethanelerinin duvar duvara olduğu tek yer dünyada. Üsküdar'da muazzam bir sezon bizi bekliyor. Dopdolu bir sezona başlıyoruz. Kültür merkezlerimizde, sergi alanlarında, Nevmekanlarda, yine konserler, seminerler, söyleşiler, çocuklara yönelik tiyatro oyunları olacak. Valide Sultan gemimizde de programlar yapacağız. İstanbullular bizi izlemeye devam etsin. Çünkü çok güzel bir sezon hepimizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Şarkıları ve eserleriyle dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hayrana ulaşan Eliyahu'nun konserinin ardından yeni sezonda İstanbullular, Üsküdar'da konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat sezonunu takip edebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı - Son Dakika
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