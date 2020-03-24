Üsküdar Belediyesi Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu - Son Dakika

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Üsküdar Belediyesi Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu
6 saat önce
Üsküdar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu.
Üsküdar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının da virüse karşı dezenfekte edilmesi için imkanlarını seferber etti.
İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar yarından itibaren üç gün boyunca burada ücretsiz dezenfekte edilecek.
Üsküdar Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası yoğun talebe karşı da önlemlerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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