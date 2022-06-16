Üsküdar Belediyesi: "İbb, Biber Gazlı Saldırısı ve İşgal Girişimiyle Alanı İşgal Etmeyi, Kamunun Kullanımına Kapatmayı Denemiştir"

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve kendisine bağlı zabıtaların karşı karşıya geldiği olaya ilişkin, "İBB, bu biber gazlı saldırısı ve işgal girişimiyle hiçbir yasal, kanuni, mülkiyet hakkı, tapusu olmadan alanı işgal etmeyi, kamunun kullanımına kapatmayı denemiştir" açıklamasını yaptı.

İBB'ye bağlı Miras ekipleri, Bugün Üsküdar'daki Salacak sahilinde otopark olarak kullanılan alandaki Atatürk Anıtı'nın onarımı yapmak istemiş, Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıtaların müdahalesiyle iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya gelmişti. Üsküdar Belediyesi, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi'ndeki Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil ve Hanım Sultanlar Müzesi'nin bulunduğu mekanların otoparkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin işgali ve sonrasında yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.

Aynı zamanda İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından bayram törenlerinin de yapıldığı alan, birkaç yıl önce Üsküdar Belediyesi tarafından, ilçedeki otopark sıkıntısı nedeniyle 'iyi niyet' çerçevesinde İSPARK'ın kullanımına verilmiştir. Bu süre içerisinde alanın tüm geliri de İSPARK tarafından tahsil edilmiştir.

"İBB ZABITA'YA BAĞLI GÖREVLİLER BİR PROJE İÇİN KAPATACAKLARINI SÖYLEMİŞLERDİR"

Hal böyle iken dün gece geç saatlerde İBB Zabıta'ya bağlı görevliler, otopark alanına gelerek, sabah alanı bir proje için kapatacaklarını söylemişlerdir. Üsküdar Zabıta Müdürlüğü görevlileri ise kararın doğru olmadığı ve sabah üst makamların aralarında görüşerek çözüme kavuşturulmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. İki tarafın konu hakkında uzlaşması üzerine ekipler karşılıklı olarak alanda beklemeyi tercih etmişlerdir.

"İBB ZABITA GÖREVLİLERİ DOĞAN GERGİNLİKTE ÜSKÜDAR ZABITA EKİPLERİNE ALENEN BİBER GAZLARIYLA SALDIRMIŞLARDIR"

Ancak sabah saatlerinde verilen söze rağmen İBB Zabıta ekipleri, yanlarında getirdikleri demir ve saclarla otopark alanını kapatmaya başlamışlardır. Gelişme üzerine Üsküdar Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yapılmaya çalışılan işin doğru olmadığını ve durdurulması gerektiğini söylemişlerdir. Bunun üzerine otopark alanını 300'den fazla zabıta görevlisi ve araçlarla hukuksuzca işgal eden İBB Zabıta görevlileri, doğan gerginlikte Üsküdar Zabıta ekiplerine alenen biber gazlarıyla saldırmışlardır. Zabıta yönetmeliğine göre zabıtanın biber gazı kullanması kesinlikle yasal değil ve yasaktır. Biber gazlı saldırılar sonrası Üsküdar Belediyesi'ne bağlı 3 zabıta görevlisi yaralanmış, Üsküdar Zabıta amirlerinden Kubilay Ay ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.

"İBB, BU BİBER GAZLI SALDIRISI VE İŞGAL GİRİŞİMİYLE ALANI İŞGAL ETMEYİ, KAMUNUN KULLANIMINA KAPATMAYI DENEMİŞTİR"

İBB, bu biber gazlı saldırısı ve işgal girişimiyle hiçbir yasal, kanuni, mülkiyet hakkı, tapusu olmadan alanı işgal etmeyi, kamunun kullanımına kapatmayı denemiştir. Her zaman gerginlikten beslenen bir zihniyetin uzantısı bir anlayışla uzun yıllardır devlet törenlerinin gerçekleştirildiği alanın İBB Zabıta ekipleri tarafından işgal edilmek istenmesi ve Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlilerine yasak olduğu halde biber gazlarıyla saldırılmasını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."