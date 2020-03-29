Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak - Son Dakika

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Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak
7 saat önce
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Harem Otogarı'ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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