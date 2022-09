ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI

2023 Kültür Sanat Sezonunu dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile açıldı. Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz gerçekleşen halk konserine başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından müzik severler katıldı. Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden güzel eserleriyle konsere gelen herkesi mest etti. Eylül ayına damgasını vuran Mark Eliyahu konserinin ardından yeni sezonda İstanbulluları Üsküdar'da çok özel konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu muhteşem bir kültür sanat sezonu bekliyor.

Küçük yaşlarda başladığı müzik çalışmalarını dünyaya açılarak sürdüren kamança üstadı Mark Eliyahu şimdiye kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük konseri için bu akşam Üsküdar Harem Meydanı'ndaydı. Üsküdar Belediyesi'nin 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu açılışı için organize edilen konser öncesi Üsküdar ve İstanbul'un dört bir köşesinden on binlerce sanatsever Harem meydanına akın etti. Evrensel müziği ile dünyada milyonlarca hayranı bulunan Mark Eliyahu'nun konserinin başlaması sabırsızlıkla beklendi.

ELİYAHU EN GÜZEL BESTELERİNİ ÇALDI

Mark Eliyahu müzisyen arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Eliyahu iki saati geçen konserinde en ünlü bestelerini Üsküdar ve İstanbullular için çaldı. Mark Eliyahu'nun, Journey, Endlees, Open Sky, Through Me, Tribe, Uzaklara Savrulalım, Hope, Drops, Sunshine, Coming Back, Sands, Ballad For The Weeping Spring, Always Now, Do You Remember, Krav Shtiya, Tinnitus, Flood Dance, With You, Prayer, Temptation, Grateful, The Magnificent Nine, Brothers Getting Together?? adlı besteleri Harem'den tüm İstanbul'a yayıldı.

'KENDİSİ KÜLTÜRÜMÜZE AŞİNA BİR İSİM'

Konser öncesi konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tüm sanatseverlerin ortak beğenisine hitap edecek dünyaca ünlü sanatçıları Üsküdar'a getirmeye gayret gösterdik. Yine uluslararası bir sanatçıyla, müziğin evrensel gücüyle, bir dünya sanatçısıyla buluşacağız bu akşam. Bize bir yıl boyunca yazdınız, söylediniz, 'keşke Üsküdar'da konser verse' dediniz. Biz de sizi dinledik. Mark Eliyahu bu akşam bizlere muhteşem bir konser verecek. Kendisi kültürümüze aşina bir isim. Dağıstan doğumlu, ustaca çaldığı Kamança'yı Azerbaycan'da üstad Adalet Vezirov'dan öğrenmiş. Türk çalgılarını, bizim ezgilerimizi, bizim duygularımızı dile getiren, tüm dünyayla paylaşan büyük bir sanatçıyla beraberiz. Üsküdar'ın sanat, kültür ve hoşgörü şehri. Üsküdar 3 semavi dinin ibadethanelerinin duvar duvara olduğu tek yer dünyada. Tüm yıl işte bu bakış açısıyla, hoşgörüyle etkinliklerimiz sürecek dedi.