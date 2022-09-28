ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI

28.09.2022 23:54

2023 Kültür Sanat Sezonunu dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile açıldı.

2023 Kültür Sanat Sezonunu dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile açıldı. Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz gerçekleşen halk konserine başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından müzik severler katıldı. Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden güzel eserleriyle konsere gelen herkesi mest etti. Eylül ayına damgasını vuran Mark Eliyahu konserinin ardından yeni sezonda İstanbulluları Üsküdar'da çok özel konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu muhteşem bir kültür sanat sezonu bekliyor.

Küçük yaşlarda başladığı müzik çalışmalarını dünyaya açılarak sürdüren kamança üstadı Mark Eliyahu şimdiye kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük konseri için bu akşam Üsküdar Harem Meydanı'ndaydı. Üsküdar Belediyesi'nin 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu açılışı için organize edilen konser öncesi Üsküdar ve İstanbul'un dört bir köşesinden on binlerce sanatsever Harem meydanına akın etti. Evrensel müziği ile dünyada milyonlarca hayranı bulunan Mark Eliyahu'nun konserinin başlaması sabırsızlıkla beklendi.

ELİYAHU EN GÜZEL BESTELERİNİ ÇALDI

Mark Eliyahu müzisyen arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Eliyahu iki saati geçen konserinde en ünlü bestelerini Üsküdar ve İstanbullular için çaldı. Mark Eliyahu'nun, Journey, Endlees, Open Sky, Through Me, Tribe, Uzaklara Savrulalım, Hope, Drops, Sunshine, Coming Back, Sands, Ballad For The Weeping Spring, Always Now, Do You Remember, Krav Shtiya, Tinnitus, Flood Dance, With You, Prayer, Temptation, Grateful, The Magnificent Nine, Brothers Getting Together?? adlı besteleri Harem'den tüm İstanbul'a yayıldı.

'KENDİSİ KÜLTÜRÜMÜZE AŞİNA BİR İSİM'

Konser öncesi konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tüm sanatseverlerin ortak beğenisine hitap edecek dünyaca ünlü sanatçıları Üsküdar'a getirmeye gayret gösterdik. Yine uluslararası bir sanatçıyla, müziğin evrensel gücüyle, bir dünya sanatçısıyla buluşacağız bu akşam. Bize bir yıl boyunca yazdınız, söylediniz, 'keşke Üsküdar'da konser verse' dediniz. Biz de sizi dinledik. Mark Eliyahu bu akşam bizlere muhteşem bir konser verecek. Kendisi kültürümüze aşina bir isim. Dağıstan doğumlu, ustaca çaldığı Kamança'yı Azerbaycan'da üstad Adalet Vezirov'dan öğrenmiş. Türk çalgılarını, bizim ezgilerimizi, bizim duygularımızı dile getiren, tüm dünyayla paylaşan büyük bir sanatçıyla beraberiz. Üsküdar'ın sanat, kültür ve hoşgörü şehri. Üsküdar 3 semavi dinin ibadethanelerinin duvar duvara olduğu tek yer dünyada. Tüm yıl işte bu bakış açısıyla, hoşgörüyle etkinliklerimiz sürecek dedi.

YORUMLAR
500
Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı
Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Mark Eliyahu, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 06:28:17. #1.11#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement