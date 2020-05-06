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Üsküdar Belediyesi'nden annelere "Mor Salkım"
6 saat önce
"Mor Salkım Festivali"nin bu yıl Anneler Günü'ne de denk gelmesi sebebiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri on binlerce mor salkım fidesini annelere dağıttı.
"Mor Salkım Festivali"nin bu yıl Anneler Günü'ne de denk gelmesi sebebiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri on binlerce mor salkım fidesini annelere dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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