Son Dakika Haberleri: Üsküdar Belediyesi'nden 'Minik Dostlar' İçin Yeni Cerrahi Kliniği

Üsküdar Belediyesi'nden 'Minik Dostlar' İçin Yeni Cerrahi Kliniği

50 dakika önce

Bugüne kadar 80 bin yaralı ya da hasta sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği, yeni açılan cerrahi binasıyla verdiği hizmeti iki katına çıkaracak.

Üsküdar Belediyesi'nden 'Minik Dostlar' İçin Yeni Cerrahi Kliniği, System.String[]

Üsküdar Belediyesi'nin yaralı ya da hasta sokak hayvanlarına sevgi elin uzatan, onların muayene, tedavi ve bakımlarını üstlenen Minik Dostlar Kliniği, yeni cerrahi kliniğine kavuştu. Daha çok hayvanı sağlığına kavuşturmak için 2016'da hayata geçirilen Minik Dostlar Kliniği'nin yanında inşa edilen cerrahi bölümünün açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bugüne kadar 80 bin hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

GÜNDE 20 AMELİYAT YAPILIYOR

Yeni açılan cerrahi kliniğiyle verdikleri hizmeti iki katına çıkaracaklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen cerrahi bölümü sayesinde aynı anda 4 ameliyat yapılabileceğini ifade etti. Minik Dostlar Kliniği'nde günde ortalama 20 ameliyat yapıldığını belirten Başkan Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü; ''Minik Dostlar Kliniği'nde günde ortalama 60 hayvanı tedavi ediyoruz. Gündüz 4 veteriner hekim ve 4 veteriner teknikerle, geceleri de 1 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikerle hizmet veriyoruz. Bu sayılar bugünden itibaren artacak. Veterinerlerimiz daha fazla operasyon gerçekleştirecek. Ameliyat olan minik dostlarımız, operasyondan sonra burada dinlenme odalarında iyileşene kadar kalabilecek.''

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Haftanın 6 günü, 08.30 – 23.30 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren Minik Dostlar Kliniği'nin yeni açılan cerrahi binasında iki ameliyathane, dinlenme odası

röntgen odası, her türlü tahlilin yapılabildiği laboratuvar, ultrason ve diş tedavileri için cihazlar bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:05 Kaynak: Bültenler

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel
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