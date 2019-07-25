Son Dakika Haberleri: Üsküdar Belediyesi'nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!
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Üsküdar Belediyesi'nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!

57 dakika önce

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar'a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor.

Üsküdar Belediyesi'nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!, System.String[]

Bu kapsamda sürdürülen Çamlıca Camii eteklerindeki, Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin "Yerinde ve Gönüllü" dönüşümün altyapı çalışmalarında 2'nci etaba geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın ortadan kaldırılarak, inşaat çalışmalarına başlanan projede; bölgede yer alan kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yerine Üsküdar'ın çehresiyle uyumlu, güvenli binalar yapılacak. Projenin ilk etabında inşaat çalışmaları hız kazandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla, gerçekleşen yıkımda, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanarak, Üsküdar'ın hak ettiği çehreye kavuşturulması yönünde tarihi bir adım atıldı. Projenin yıkım çalışmaları tamamlandığında can güvenliği olmayan 566 riskli binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olacak.

Bölge sakinlerinin de bulunduğu yıkım sırasında yaptığı konuşmada, Üsküdar'ın geçmişten bu güne uzanan kent vizyonunun iyileştirilerek yaşatılması konusunda çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün vatandaşlarımız için çok ciddi bir risk barındıran, can güvenliklerini tehlike altına alan binaların yıkımıyla, bir yandan da inşaat çalışmaları başlanan ketsel dönüşüm projemizin yıkım aşamasında çok önemli bir yol kat ettik. Bu, Üsküdar için tarihi bir adımdır" dedi.

Çamlıca, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:08 Kaynak: Bültenler
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