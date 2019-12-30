Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği - Son Dakika

Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinde bulundu.

Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği, System.String[]

Üsküdar Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinde bulundu.


Devir teslim töreni için RTEÜ'ye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler ilk olarak Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Rektör Karaman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e günün anısına plaket takdiminde bulundu. Üniversitenin anı defterini imzalanmasının ardından Rektörlük binası önünde araç teslim töreni tertip edildi.


Törende bir konuşma yapan Rektör Karaman, RTEÜ'ye kazandırmış oldukları yerli üretim olan yol süpürme aracı desteğinden dolayı teşekkür etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise RTEÜ'nün ve Rize'nin gelişmesine yönelik her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduklarını kaydetti. Tören sonunda anahtar teslimi yapıldı.


Törene Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz, daire başkanları ve idari personel katıldı. Törenin ardından heyet üniversiteyi gezdi. - RİZE

Hilmi Türkmen, Karaman, Üsküdar, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünal Karaman'ın basın toplantısındaki sözleri, Ahmet Ağaoğlu'nu kızdırdı
Yılbaşı öncesi kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası - Son Dakika
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak - Son Dakika
17:40 Libya tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
17:37 Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Son Dakika
17:36 Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar Belediyesinden RTEÜ'ye araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]