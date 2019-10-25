Üsküdar Belediyespor'un kadın hentbolcuları alkışlanıyor

Son olarak Pazar spor'u 24 - 12 mağlup eden Üsküdar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka "Üsküdar çevresinde oturan tüm bayanlardan kurulu hentbol takımımız gururumuz oldu. Gençlerde, Küçüklerde, Küçük kızlarda, Küçük A, Gençler liginde 5 branşta rakiplerimizi yenerek moral bulduk. Amacımız skorz değil iyi birey ve sporcu yetiştirmek. Bu konuda Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen tüm imkanları seferber etti. İlçemizdeki tüm kadınları spor salonlarına çektik. Özellikle Olimpik spor olarak ön plana çıkarttığımız Hentbol'da bayanlara büyük ilgi gösteriyoruz. Birlik, beraberlik ve faır- playy sloganımız" oldu dedi.



İŞTE ÜSKÜDAR HENTBOL TAKIMLARININ SONUÇLARI:



Gençler



Üsküdar 32-Beyciler 29



Küçükler



Üsküdar 18- maltepe 4



Küçük kızlar B



Üsküdar 34-Gülsuyu 30



Küçük A,



Üsküdar 32- Maltepe 12



Gençler



Üsküdar 30-Gokturk 19