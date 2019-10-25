Son Dakika Haberleri: Üsküdar Belediyespor'un kadın hentbolcuları alkışlanıyor
Son Dakika Spor Üsküdar Belediyespor'un kadın hentbolcuları alkışlanıyor

Üsküdar Belediyespor'un kadın hentbolcuları alkışlanıyor

1 saat önce

Son olarak Pazarspor'u 24 - 12 mağlup eden Üsküdar Belediye Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka "Üsküdar çevresinde oturan tüm bayanlardan kurulu hentbol takımımız gururumuz oldu.

Üsküdar Belediyespor'un kadın hentbolcuları alkışlanıyor, System.String[]

Son olarak Pazar spor'u 24 - 12 mağlup eden Üsküdar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka "Üsküdar çevresinde oturan tüm bayanlardan kurulu hentbol takımımız gururumuz oldu. Gençlerde, Küçüklerde, Küçük kızlarda, Küçük A, Gençler liginde 5 branşta rakiplerimizi yenerek moral bulduk. Amacımız skorz değil iyi birey ve sporcu yetiştirmek. Bu konuda Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen tüm imkanları seferber etti. İlçemizdeki tüm kadınları spor salonlarına çektik. Özellikle Olimpik spor olarak ön plana çıkarttığımız Hentbol'da bayanlara büyük ilgi gösteriyoruz. Birlik, beraberlik ve faır- playy sloganımız" oldu dedi.


İŞTE ÜSKÜDAR HENTBOL TAKIMLARININ SONUÇLARI:


Gençler


Üsküdar 32-Beyciler 29


Küçükler


Üsküdar 18- maltepe 4


Küçük kızlar B


Üsküdar 34-Gülsuyu 30


Küçük A,


Üsküdar 32- Maltepe 12


Gençler


Üsküdar 30-Gokturk 19

Pazarspor, Üsküdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:54 
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