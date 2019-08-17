Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
38 dakika önce
Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktüİSTANBUL - İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
İSTANBUL - İstanbul
'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.
Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı.Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.
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