Son Dakika Haberleri: Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
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Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü

38 dakika önce

Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktüİSTANBUL - İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
İSTANBUL - İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.
Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı.Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.
Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
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