İstanbullu vatandaşlar haftanın ilk iş gününde ulaşım konusunda büyük bir sorun yaşadı. Anadolu yakasında Üsküdar ile Çekmeköy arasında sefer yapan M5 metro hattında yaşanan arıza binlerce vatandaşı zor durumda bıraktı.
İşine gitmek için metro durağının yolunu tutan vatandaşlar, istasyonlarda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından yürüyen merdivenlerle aşağı inmemeleri konusunda uyarılırken, metronun arızalı olduğu bilgisi sonrasında alternatif ulaşım araçları aramaya koyuldu.
1 saatten uzun süren arıza İstanbullu vatandaşlara haftanın ilk iş gününde büyük sıkıntı yaşatırken, Metro İstanbul'dan az önce yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.
Ulaşımda yaşanan sıkıntılar üzerine Metro İstanbul'dan yapılan bir başka açıklamada ise "Üsküdar-Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika