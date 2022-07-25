Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

25.07.2022 08:11
Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un Anadolu yakasında hizmet veren Üsküdar-Çekmeköy (M5) metro hattında sorun yaşandı. Arıza nedeniyle binlerce vatandaş zor anlar yaşadı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Üsküdar-Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapıldığı ifade edildi.

İstanbullu vatandaşlar haftanın ilk iş gününde ulaşım konusunda büyük bir sorun yaşadı. Anadolu yakasında Üsküdar ile Çekmeköy arasında sefer yapan M5 metro hattında yaşanan arıza binlerce vatandaşı zor durumda bıraktı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 1 saatten fazla süren arıza İstanbul'da hayatı felç etti

VATANDAŞA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE METRO ŞOKU

İşine gitmek için metro durağının yolunu tutan vatandaşlar, istasyonlarda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından yürüyen merdivenlerle aşağı inmemeleri konusunda uyarılırken, metronun arızalı olduğu bilgisi sonrasında alternatif ulaşım araçları aramaya koyuldu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 1 saatten fazla süren arıza İstanbul'da hayatı felç etti

METRO İSTANBUL: ARIZA GİDERİLDİ, SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

1 saatten uzun süren arıza İstanbullu vatandaşlara haftanın ilk iş gününde büyük sıkıntı yaşatırken, Metro İstanbul'dan az önce yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki arıza İstanbul'da hayatı felç etti

"ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY ARASI ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ YAPILMAKTADIR"

Ulaşımda yaşanan sıkıntılar üzerine Metro İstanbul'dan yapılan bir başka açıklamada ise "Üsküdar-Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki arıza İstanbul'da hayatı felç etti
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İstanbul, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

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