Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza
23 dakika önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul
DHA
Üsküdar- Çekmeköy
metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Metro istasyonundaki yığılmalar
-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması
-Yolcuların metro beklemesi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar
Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu
Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki