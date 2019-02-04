Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza
22 dakika önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA - Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA - Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:52 Kaynak: DHA
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