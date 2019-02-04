Son Dakika Haberleri: Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA - Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA  - Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu.   Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Çekmeköy, Üsküdar, Güncel
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