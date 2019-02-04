Son Dakika Haberleri: Üsküdar Çekmeköy Metro Hattındaki Arıza Giderildi

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattındaki Arıza Giderildi

58 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattındaki Arıza Giderildi, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA 

Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.

Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Metro istasyonundaki yığılmalar

-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması

-Yolcuların metro beklemesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:57 Kaynak: DHA

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