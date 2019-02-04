Üsküdar Çekmeköy Metro Hattındaki Arıza Giderildi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.



Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.



Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Metro istasyonundaki yığılmalar



-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması



-Yolcuların metro beklemesi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı