Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika
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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

25.07.2022 07:45
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika
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