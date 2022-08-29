Metro tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle Ümraniye durağında seferler durduruldu. Metro içerisinde uzun süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Kimi yolcu ise trenden indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası metro yeniden seferine devam etti.

Kaynak: İHA

Ümraniye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika

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