ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

29.05.2022 19:38

ÜSKÜDAR Çevre yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR Çevre yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 18.30 sıralarında 34 DAD 223 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 YB 7543 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada, 34 YB 7543 plakalı otomobilin içerisindeki sürücü, biri çocuk 2 yolcu ve 34 DAD 223 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:46 Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
17:18 Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 20:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR ÇEVRE YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement