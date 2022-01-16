ÜSKÜDAR D-100'DE RENGARENK YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR D-100'DE RENGARENK YOLCULUK KAMERADA

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA) - ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda otomobile bağladığı onlarca uçan balon ile trafikte seyreden sürücü renkli görüntüler oluşturdu. Zaman Zaman trafiği tehlikeye düşüren sürücü, otomobilin yakıtı bitince iterek akaryakıt istasyonuna götürmek zorunda kaldı.

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde onlarca uçan balonla ilerleyen otomobil kameralara yansıdı. Kadıköy istikametine giden 34 TJ 8794 plakalı sürücüsü onlarca uçan balonu otomobilin tavanına bağlayarak ilerledi. Trafikte diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında balonlu otomobil yoluna devam etti. Balonlu otomobil zaman zaman da trafiği tehliyeye düşürdü. Bir süre giden otomobilin yakıtı bitince sürücü iterek akaryakıt istasyonuna götürdü. Adını vermek istemeyen sürücü, Yakıtım bitti. Balonlu tehlikeli ama yapacak bir şey yok mecbur balonculuk yapıyorum. Ceza gelmez inşallah diye konuştu.