Üsküdar D-100'de seyyar satıcılara denetleme - Son Dakika

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu 'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan araçların arasında dolaşarak seyyar satıcılık ve dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan araçların arasında dolaşarak seyyar satıcılık ve dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı. D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yapılan denetimlerde yasa gereği yaya olarak girilmesi yasak olan yollarda yakalanan kişilere idari para cezası kesildi.

Ekipler Acıbadem Mevkii'nde gofret satan bir seyyar satıcıyı fark etti. Sivil ekipler araçlarından inerek seyyar satıcının yanına gelerek işlem yaptı. Seyyar Serkan Gün "Karayollarında yasak olduğunu biliyorum. Yapacak bir şey yok, hayat bu şartlara zorluyor" diye konuştu. Seyyar satıcıya yayaların taşıt yolu üzerinde yürümesi ve taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları suçlarından 144 lira para ceza kesildi. Satıcı, işlemleri tamamlanınca serbest bırakılarak bölgeden uzaklaştırdı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini kaydetti.

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- İstanbul