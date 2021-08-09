Üsküdar'da 1 buçuk milyon TL değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

Üsküdar'da 1 buçuk milyon TL değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi

İSTANBUL - Üsküdar'da geleneksel tıp ve tedavi merkezi adı altında sahte vitaminler ve destekleyici kürler üreten depo ile ürünleri vatandaşa uygulayan kliniğe polis ekiplerince baskın düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 20 gün süren takip sonucu bir kliniğin deposunda sahte vitamin ilaçları ürettiği ve klinikte hastalara uyguladığı tespit edildi.

Polis ekiplerince baskın yapılan kliniğin deposunda çok sayıda satışa hazır vitamin ve destekleyici kür ile bir paketleme cihazı ele geçirildi. Ekipler depoda paketlemesi yapılan ve paketlenmiş olan çok sayıda ürüne el koydu. Üretimi yapılan ve el koyulan, yaklaşık 10 bin adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında klinikte de arama gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda dört kişi gözaltına alındı.