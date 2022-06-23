Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

23.06.2022 17:52

Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı Üsküdar'da bir dükkanın kiracısı Doğan T. ile Cengiz Y. isimli şahıs arasında yaşanan silahlı kavgada Doğan T. vurularak hayatını kaybetmişti.

Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

İSTANBUL - Üsküdar'da bir dükkanın kiracısı Doğan T. ile Cengiz Y. isimli şahıs arasında yaşanan silahlı kavgada Doğan T. vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dükkanın asıl kiracısının Cengiz Y. olduğu, Doğan T.'nin Cengiz Y.'den dükkanı usulsüz şekilde kiraladığı ve ikili arasında yaşanan alacak verecek tartışması nedeniyle silahlı saldırı olayının gerçekleştiği öğrenildi.

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir dükkanın kiracısı olan Doğam T. isimli şahıs Cengiz Y. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğan T. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Cengiz Y. isimli şahıs ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda olayın, iş yerinin asıl kiracısı olan Cengiz Y. ile iş yerini Cengiz Y.'den usulsüz bir şekilde kiralayan Doğan T. arasında meydana geldiği, tarafların aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da dükkan kiracısının öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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