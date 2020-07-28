Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN -Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen iguananın sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibi çıkmazsa Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altunizade'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üzerine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakalamak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin içerisine girmeden yakaladılar getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine götürür sindirim işlemleri yapar" dedi

SAĞLIK DURUMU İYİ Uzunali, "Biz burada iguananın ilk muayenesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey göremedik. Sağlıklı sıhhatli orman bakanlığının yetkilerine haber verdik. Orman bakanlığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da devam eder. Tabi bu durum şöyle de olabilir; malum insanlar biliyorsunuz bunları alıyorlar besliyorlar evlerinde evden kaçmış iguanamız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada kalır. Yukarda iguanayı muhafıza yerimiz var. Ona göre ortam hazırladık. Ondan sonra orman bakanlığı ekipleriyle birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.