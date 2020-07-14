Üsküdar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika

Üsküdar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenlendi

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Meydanı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Meydanı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz gecesinde tankın altında ezilen bir otomobil de sergilendi. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Üsküdar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği, Üsküdar Meydanı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi. O gece gösterilen kahramanlıklar ve tankın altında ezilen bir otomobil sergilendi. Sergiye 15 Temmuz gazileri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak katıldı. Vatandaşlar sergilenen fotoğraflara ve zarar gören otomobile yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz sergisinin kurdelesinin kesilmesinin ardından tören sona erdi.

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"FARELİKLERİNDE LAĞIM FARELERİ OLMA KONUSUNDA ADETA EĞİTİLMİŞLERDİ"

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, sergide yaptığı konuşmada, "Kahraman fertlerimizin bütün fertlerinde olduğu gibi Üsküdarlı hemşerilerimizle, o akşam o hainlere fırsat vermediler. Karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha ulaştıran aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve tüm halkımız bu konudaki tarihindeki destansı sayfalarına bir yenisini daha eklediler. Bu eklenen sayfaların baş aktörleri de Üsküdarlı hemşerilerimiz oldu. İçimizde kimisi devletin tüm kademelerine sızmış. Kimisi kahraman ordumuzun içine sızmış. Bu ihanet şebekesinin elemanları adeta o günler için yetiştirilmişti. Bunlar kemirgenliklerinde, fareliklerinde lağım fareleri olma konusunda adeta eğitilmişlerdi. Lağım faresi ifadesini bilerek kullanıyorum. Hatırlayın, 15 Temmuz'dan sonra bu fareleri bizim kahraman güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz lağım çukurunda topladığı günleri hatırlayın. Dolayısıyla onlar için bu ifadeler bile azdır diye düşünüyorum" dedi.

Türkmen konuşmasına, "Bakın şu araç bir trafik kazası yapmadı. Bu aracın üzerine içinde de insan olduğu, babanın ve iki evladının olduğu araca zırhlı tankını sürebilecek kadar insanlıktan çıkmış. Zaten hiçbir zaman insan olmamış onlar. Bu hainler baba ve iki evladının üzerine o tankı sürebilme kalleşliğini göstermiş, örgütün mensuplarından birisidir. Ama dediğim gibi bu millet en değerli varlığı olan canını seve seve feda etmesini bilen adeta bu konuda birbirleriyle yarışan bir milletin mensuplarıyız. Bu aracın sahibi Mustafa Yücel, beyefendi de o akşam bu haberleri duyar duymaz çocuklarıyla derhal alana çıkmak üzere yola çıktıklarında biz bu akşam meydana çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız diye iki evladıyla birlikte karşıda Esenler'de yola çıkmış bir kardeşimiz" diye devam etti.

15 Temmuz gecesinde gazi olan Çengelköy Muhtarı Can Cumhurcu, "15 Temmuz gecesinde Çengelköy'de vurulan ilk kişilerden birisiyim. 15 Temmuz gecesi bu milletin direniş ve diriliş gecesidir. O gece bu milletin göstermiş olduğu dayanışma, hakikatten bütün dünyaya bir örnek teşkil etmiştir" diye konuştu.


- İstanbul
Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

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