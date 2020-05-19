ÜSKÜDAR'DA 19.19 COŞKUSU - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA 19.19 COŞKUSU
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nı pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nı pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürerken evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan apartmanlarda 7'den 70'e herkes evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Mahalle sakinleri önce ellerindeki bayraklarla çalan marşlara eşlik etti ardından saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 07:56 Kaynak: DHA
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