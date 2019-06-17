Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu
1 saat önce
Üsküdar Harem sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Üsküdar Harem
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın'a ait olduğu belirlendi. Üsküdar Harem sahilinde saat 14.30 sularında, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından mendirek yakınlarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastlandı. Emniyet ekipleri cesedi denizden çıkarttı. Cesedin, yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın'a (24) ait olduğu belirlendi. Denize düşen şahsın cesedinin mendirek altında sıkıştığı, denizdeki dalgalar sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarak bugün kıyıya vurmasıyla bulunduğu tespit edildi. Denizden çıkarılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
(İHA)
Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu
Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum