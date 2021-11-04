Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Ev sahibi genç kadın yanan evini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Küle dönen bina drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Üsküdar'da Valide Atik Mahallesi Abacıdede sokak üzerinde bulunan Ali Açgöze ait 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Alevleri gören mahalleli sokağa döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde bulunan gelen genç kadın gözyaşları içerisinde yanan evini çocuğuyla birlikte izledi. Öte yandan küle dönen bina drone ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Yangını gören Mahalle sakini Ahmet Yıldız," Alevlerin 2 katlı ahşap binada yükseldiğini gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı" diye konuştu. - İSTANBUL