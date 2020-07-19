Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada çökme (1) - Son Dakika
Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada çökme (1)
ÜSKÜDAR 2 katlı ahşap binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
ÜSKÜDAR 2 katlı ahşap binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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19.07.2020 19:34:33. #1.13#
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