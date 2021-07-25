Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Üsküdar'da çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

Bu arada vatandaşlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ayran ikram etti.