Üsküdar'da iş yerinin ikinci kat zemini çöktü, alt kata düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da iş yerinin ikinci kat zemini çöktü, alt kata düşen işçi yaralandı

26.08.2022 12:29
Üsküdar'da iş yerinin ikinci kat zemini çöktü, alt kata düşen işçi yaralandı

Üsküdar'da 2 katlı iş yerinin ikinci kat zemin kısmında çökme meydana geldi.

Üsküdar'da 2 katlı iş yerinin ikinci kat zemin kısmında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı. Çökme sonucu birinci kata düşerek yaralanan işçi kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sanal markete ait 2 katlı işyerinin 2. kat zemin kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada ikinci katta bulunan Ferhat Amil isimli işçi, birinci kata düşerek yaralandı.

Çökme sonrası enkaz altında kaldı, arkadaşları kurtardı

İkinci katta zeminin çökmesi sonucu alt kata düşen Ferhat Amil isimli işçi molozların altında kaldı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı işçiyi, arkadaşları ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşlar sokağa döküldü.

"İşci kanlar içerisindeydi"

Yaralı işçinin arkadaşı Hakan Akdağ, "Bir anda bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda çatı çökmüş durumdaydı. Hemen yardıma koştuk. Bir kişi yaralandı. Kafasında bir kanama vardı. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşci kanlar içerisindeydi. Bilinci de hafiften gitmişti" dedi. - İSTANBUL

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Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemininin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemininin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da iş yerinin ikinci kat zemini çöktü, alt kata düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da iş yerinin ikinci kat zemini çöktü, alt kata düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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