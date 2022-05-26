ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ÜSKÜDAR'da geçen yıl eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sanık Tuğba Ertuğrul'un (41) davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Söz alan sanık Ertuğrul mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Ben de aracımdaki teknik kusurun kurbanıyım, bu salonda bulunan mağdur tarafın acıları ömür boyunca benim de acım olacaktır" dedi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor geldiğini söyledi. Söz alan müşteki avukatı, raporun önceki raporlarla aynı doğrultuda olduğunu vurgulayarak "Araçta herhangi bir arızanın olmadığı tespit edilmiştir. Sanığın asli kusurlu olduğu belirlenmiştir, tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Söz verilen tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul ise "Ben 24 yıllık sürücüyüm. Bu zamana kadar hiç kaza yapmadım. Kesinlikle gaza basmadım. Kazanın meydana geldiği sokağa frene basmadan girmek mümkün değildir. Bu kazanın olmaması için ve aracı durdurabilmek için elimden geleni yaptım. Raporu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık Ertuğrul, beraat etmeyi talep etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"BEN DE ARACIMDAKİ TEKNİK KUSURUN KURBANIYIM"Mütalaaya karşı söz verilen sanık Tuğba Ertuğrul ise "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Ben de aracımdaki teknik kusurun kurbanıyım, bu salonda bulunan mağdur tarafın acıları ömür boyunca benim de acım olacaktır. Onların acılarını hafifletmek adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma hazırlaması için süre verdi. Heyet, sanık Ertuğrul hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 29 Eylül 2021'de sanık Tuğba Ertuğrul'un otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'e (43) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu anlatılıyor.Sanık Ertuğrul'un "Frene bastım durmadı" şeklinde savunma yaptığı kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporunda ise fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu belirtiliyor. Raporda ölenlerin kusursuz bulunduğu, sanığın ise asli kusurlu olduğu vurgulanıyor.

İddianamede sanık Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.