Üsküdar'da 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu düzenlendi

İSTANBUL - Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu'nun 2'ncisi bu yıl "Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasıyla Üsküdar'da düzenlendi. Sempozyumda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu işin sadece bakanlık, üniversiteler, milli eğitim değil toplum olarak hepimiz işin içinde olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sempozyuma, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Asiye Kakırman katıldı.

Sempozyumda okul öncesi dönem çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak, okul öncesi dönem çocukları için kütüphanede yapılacak etkinlikler ve drama faaliyetleri, okul öncesi dönem çocuğun kitap ve kütüphane ile ilişkisi, okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin kütüphanedeki etkinliklere katılımının sağlanması, çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri, okul öncesi dönem çocuklar için seçilecek yayınların özellikleri, okul öncesi dönem çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma, okul öncesi dönem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma gibi konular ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyuma İngiltere, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İran, Nijerya, Sırbistan, Katar ve Bangladeş'ten temsilciler geldi. Sempozyumda sunum yapıldı. Ardında ise plaket takdim edildi.

"Toplum olarak hepimiz işin içinde olmamız gerektiğine inanıyorum"

Sempozyumda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu yılki sempozyumda özel bir konu daha seçilmiş, okul öncesi dönem. Gerçekten çok özel bir sempozyum bu yönüyle de. İşin içerisinde çocuk var, kitap ve kütüphane var, bir de okul öncesi daha doğumdan örgün eğitime kadar dönemi kapsayan çok özel bir dönem var. Dijital dünya kitapların, kütüphanelerin biraz saltanatını sallar gibi yapsa da kitabın yerini hiçbir şey tutamaz. Bu işin sadece bakanlık, üniversiteler, milli eğitim değil toplum olarak hepimiz işin içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu bunun diğer ayağı da yerel yönetimler" dedi.

Üsküdar'a 3.ncü Nevmekan

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar'a 3'üncü Nevmekan müjdesi vererek, "Üsküdar Belediyesi olarak bu Nevmekan kütüphanelerimiz hamd olsun güzel bir örnek teşkil ediyor. ve İnşallah bunun sayısını artırmaya devam edeceğiz. 2020 yılının ilk aylarında Nevmekan kütüphanelerimizin 3.'sünü açıyoruz. Selimiye hamamını biz vakıflar bölge müdürlüğünden tahsis aldık. Şuanda restorasyonun tamamlamak üzereyiz. Oraya da İnşallah Nevmekan Selimiye adıyla güzel bir kütüphane açacağız İnşallah şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen, "Bizler biliyoruz ki belediyeler yol, park, temizlik yapar. Ama bizim için bunlardan daha önemlisi çocuklarımızın geleceğine dair yaptığımız hamlelerdir. Biz bu anlayışla bu görevlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, YÖK onaylı çocuk üniversitemiz var. Çocuklarımız, ailelerimiz mutlu bizler de mutluyuz" ifadelerini kullandı.