Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada

Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada

20.05.2023 03:32

Üsküdar'da girdikleri iş yerinin kasasında bulunan 250 bin dolar ile yaklaşık 50 bin dolar değerinde altın ve Euro çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olayın ardından minibüse binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da girdikleri iş yerinin kasasında bulunan 250 bin dolar ile yaklaşık 50 bin dolar değerinde altın ve Euro çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olayın ardından minibüse binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bulunan bir iş yerinde 7 Mayıs Pazar günü hırsızlık olayı yaşandı. İş yeri sahibi S.R. A. kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kasada bulunan 250 bin dolar para ile yaklaşık 50 bin Dolar değerinde altın ve Euro'nun, ayrıca kamera kayıt cihazının çalındığını tespit etti. Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtıkları anlara ait görüntülere ulaştı.

Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de 11 Mayıs tarihinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüpheliler İsa Ç. (43), Musa Ç. (37), Rabia Ç. ve Yusuf D. sorgulanmak üzere Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsa Ç. ve Musa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Rabia Ç. ve Yusuf D. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin soygunun ardından minibüse binip kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada - Son Dakika


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