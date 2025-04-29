Üsküdar'da 317 yıllık imarethane Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Gastronomi

Üsküdar'da 317 yıllık imarethane Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden hayat buldu

Üsküdar\'da 317 yıllık imarethane Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden hayat buldu

Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından yaptırılan tarihi imarethane, artık Alaçatı Muhallebicisi'nin seçkin lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Alaçatı Muhallebicisi'nin asırlık taş fırında pişen özel pideleri, ekşi mayalı pizzaları ve meşhur sütlü tatlıları bu eşsiz mekanda zamana meydan okuyor.

29.04.2025 11:41  Güncelleme: 11:44
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İstanbul'un köklü semtlerinden Üsküdar'ın kalbinde 317 yıllık tarihi Valide-i Cedid İmarethanesi'nde, geçmişin izleri günümüzün lezzetleriyle buluştu. Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından 1708-1711 yılları arasında inşa ettirilen ve yüzyıllar boyunca yoksullara ve yolculara sıcak yemek sunan Valide-i Cedid İmarethanesi, 317 yıl sonra Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden hayat buldu.

TARİHLE İÇ İÇE GASTRONOMİ DENEYİMİ

Tarihle iç içe bir gastronomi deneyimi sunan bu özel mekan, Alaçatı Muhallebicisi'nin doğal, rafine ve seçkin lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Asırlık taş fırınlarda pişen özel pideler, ekşi mayalı pizzalar ve meşhur sütlü tatlılar, zamana meydan okuyan bir tat yolculuğu vadediyor.

GELENEKTEN GELECEĞE LEZZET KÖPRÜSÜ

Alaçatı Muhallebicisi, gelenekten geleceğe uzanan bu lezzet köprüsünde, sütlü tatlı kültürünü modern damak zevkine uygun şekilde yeniden yorumluyor. Geniş menüsüyle günün her saatine hitap eden mekan; kahvaltıdan ana yemeğe, dondurmadan tatlıya kadar zengin bir seçenek sunarak ziyaretçilerini unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

ÜSKÜDAR'IN KALBİNDE DAMAKTA İZ BIRAKAN UĞRAK NOKTASI

Üsküdar'ın kalbinde, tarihi atmosferde modern lezzetlerle buluşmak isteyenler için Valide-i Cedid İmarethanesi artık sadece bir tarihi yapı değil, aynı zamanda damakta iz bırakan bir uğrak noktası.

Gastronomi, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Üsküdar'da 317 yıllık imarethane Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden hayat buldu - Son Dakika

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