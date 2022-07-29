ÜSKÜDAR'DAKİ ELİF GÜNEŞ CİNAYETİ: ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ" DİYE BAĞIRDI - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DAKİ ELİF GÜNEŞ CİNAYETİ: ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ" DİYE BAĞIRDI

29.07.2022 14:16

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G. adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G. adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kaza olduğunu söyleyip "İnsan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk olarak olaydan sonra kaçan Koray G.'ye yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen A.D., A.A., Y.O., ve S.Ç. gözaltına altına alındı. Şüphelilerden A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı. Bu sırada olayda kullanılan silah S.Ç.'nin evinde bulundu.

KADIKÖY'DE KURULAN PUSU İLE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Koray G.'nin izini Kadıköy'de bulundu. Polis ekipleri şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. İki gün boyunca beklenen şüpheli dün akşam saat 19.00 sıralarında gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİCinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüpheli poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın bir kaza olduğunu anlatan şüpheli Koray G., Elif Güneş'le 10 yıllık bir birliktelikleri olduğunu söyledi. Öldürdüğü Elif Güneş'i çok sevdiğini söyleyen Koray G. "Bir ay önce ayrılmıştık. Ben barışmak istiyordum. Onunla görüşmek istedim. Bana arkadaşlarıyla Moda'da olduğunu yanlarına gelmemi söyledi." dedi.

"OLAY KAZA İLE OLDU"Oraya gittiğinde Elif Güneş'in otomobiline binerek konuşmak için dolaşmaya çıktıklarını anlatan şüpheli Koray G. "Yolda tartışmaya başladık. Onu korkutmak için silahımı çıkardım. Bu sırada otomobilden atlamaya çalıştı. Onu tutmaya çalışırken bir anda silah patladı. Olay kaza ile oldu" diye konuştu.

"ONU HASTANEYE GÖTÜRDÜM"Eski sevgilisi Elif Güneş'i yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Koray G. "Onu araçtan indirip, tekerlekli sandalyeye koyup içeri kadar götürdüm. Acil serviste onu tedavi etmeye çalışırlarken, korkup oradan uzaklaştım dedi.Şüpheli Koray G., olaydan sonra S.Ç. adlı arkadaşının evine gittiğini ve otomobili oraya park ettiğini söyleyerek "Ona ne olduğunu çok merak ediyordum. Bu nedenle arkadaşlarımı hastaneye gönderip nasıl olduğunu sormalarını istedim. Onlardan öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu.

"İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ" DİYE BAĞIRDI

Cinayet Büro Amirliğine işlemleri tamamlanan şüpheli Koray G., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Neden öldürdünüz" sorusuna "İnsan sevdiğini öldürür mü, kazayla oldu." diye bağırdı.


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Kaynak: DHA

Elif Güneş, Kadıköy, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DAKİ ELİF GÜNEŞ CİNAYETİ: ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN 'İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ' DİYE BAĞIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DAKİ ELİF GÜNEŞ CİNAYETİ: ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ" DİYE BAĞIRDI - Son Dakika
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