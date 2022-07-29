ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Üsküdar 'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Koray G.'nin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.

Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim...

Kaynak: DHA

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