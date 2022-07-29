ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ

29.07.2022 15:33

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Koray G.'nin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.

Görüntü dökümü:

---------------Koray G.'nin otomobili park etmesi-Yürümesi


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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