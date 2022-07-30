ELİF'İ VURDUKTAN  SONRA HASTANEYE BÖYLE GETİRMİŞ

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'in katili tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar'da son görüşmeye çağırdığı Elif Güneş'i otomobil içinde vuran Koray Gülbar, yaralı kadını hastaneye bırakıp kaçmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Koray Gülbar'ın yaralı Elif Güneş'i tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görülmüyor. Bu sırada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı. Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan adliyeye götürülürken "İnsan sevdiğini öldürmez. Kaza oldu" diye bağırmıştı. Koray Gülbar tutuklanarak cezaevine gönderildi.