ÜSKÜDAR'DA 40 ÇUVAL PATATES ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA 40 ÇUVAL PATATES ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA 40 ÇUVAL PATATES ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da patates, soğan toptancılığı yapan işyerinden 40 çuval patates çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA 40 ÇUVAL PATATES ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA, System.String[]
ÜSKÜDAR'da patates, soğan toptancılığı yapan işyerinden 40 çuval patates çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde bulunan patates soğan toptancılığı yapan bir iş yerinde yaşandı. Bir minibüsle gelen şüpheliler, patates yüklü kamyonların önünden geçti. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, minibüsü patateslerin bulunduğu yere park etti. Ardından, patates yüklü çuvalları karanlıktan da faydalanarak minibüse yüklemeye başladılar. Bu sırasında bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçişini umursamayan şüpheliler, çuvalları yüklemeye devam etti.

40 ÇUVAL PATATES ÇALDILAR

Yaklaşık 5 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 3 bin lira olan 40 çuval patates çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle sokağa giren şüphelilerin, patates yüklü çuvalları minibüse koyduktan sonra olay yerinden ayrılması görülüyor.

İş yeri çalışanı Semih Günaydın "Sabah dükkana geldiğimde malımın eksik olduğunu fark  ettim. Kamera görüntülerine baktığımda minibüs sokağa girip patateslerin bulunduğu alana park etmiş. Patates çuvallarını alıp kaçmışlar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Minibüsün sokağa girmesi

-Sokaktan ayrılması

-Tekrar sokağa girip patates çuvallarının yanına yaklaşması

-Patates çuvallarının minibüse yüklemesi

-Hırsızlık sırasında bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçmesi

-Hırsızların minibüsle gitmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İşyerinden görüntü

-Patates yüklü kamyonların görüntüsü

-İşyeri çalışanı ile röp.


- İstanbul
Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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