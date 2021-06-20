Üsküdar'da 5 Bin Yeni Konut İçin Büyük Dönüşüm Başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen " Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kapsamında Üsküdar Kirazlıtepe'deki yıkım çalışmaları törenle başladı.

Projenin başlatılması için yapılan kentsel dönüşüm yıkım çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ve çok sayıda protokol katıldı.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sadece Üsküdar'ımızı değil, bütün bir İstanbul'umuzu, İstanbul'un deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz. " dedi.

Bakan Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programında yaptığı konuşmada, süreci şantiye şefi, mimar, mühendis gibi takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Üsküdar'da yürütülen dönüşüm çalışmalarının Büyük Çamlıca Camisi'nin inşaatıyla başladığını anlatan Kurum, ilçenin bu projelerin bitmesiyle çok daha güzel ve yeşil olacağını dile getirdi.

Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeni bir adımı hep birlikte atacaklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: "Sadece Üsküdar'ımızı değil, bütün bir İstanbul'umuzu, İstanbul'un deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz. Hep şunu istedik, vatandaşımıza örnek bir dönüşüm gösterelim. Az katlı, komşularıyla Kirazlıtepe sakinleriyle burada birlikte yaşasınlar. Gelinlerini yine aynı mahallede komşularıyla birlikte göndersinler, düğünlerini beraber yapsınlar, cenazede acılarını beraber paylaşsınlar ve aynı kültür içerisinde yaşasınlar istedik ve bu anlayışla bir proje gerçekleştirdik. Toplamda Kirazlıtepe'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabını bitirdik ve gerçekten Üsküdar'a, Kirazlıtepe'ye yakışan bir proje oldu. Eminim ki tüm hak sahibi vatandaşlarımızı bu anlamda memnun ettik. "

Kirazlıtepe'de başlatılan dönüşümün Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerinde devam edeceğini kaydeden Kurum, "Gerek yapı denetimde gerek Kensel Dönüşüm Yasası'ndaki düzenlemelerle son 20 yılda 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. " ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yaparken de vatandaşlarımızın rızasını alacağız, gönül birliği içerisinde olacağız. Yerinde, hızlı, gönüllü prensipleriyle dediğimiz, hiçbir şekilde onları mağdur etmeyecek anlayışla yapacağız ki bugüne kadar yaptığımız her projede olduğu gibi vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. Bu anlayışı kentsel dönüşüm projelerimizde de Üsküdar'ımızda da Ferah Mahallemizde de Küplüce'de de Mehmet Akif Mahallemizde de devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu güzel dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız. "

Üsküdar'da yürütülen proje

Üsküdar'da 2018 yılında Büyük Çamlıca Camisi'nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik alanı riskli alan ilan ettiklerini hatırlatan Kurum, bunun ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlattı.

Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinde toplam 1876 konut ve 142 ticari ünite yaptıklarını belirten Kurum, "İlk etabını bitirdik. TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaat çalışmaları hızıyla devam ediyor. Diğer etapların da inşası devam ediyor. Hem ikinci etabın hem üçüncü etabın... İnşallah onları da önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirme hedefiyle çalışıyoruz. Eylül ayında inşallah 504 konutumuzu ve 47 dükkanımızı, yine önümüzdeki yılın sonuna kadar da 1370 konut ve 95 dükkanımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden projemiz hayırlı olsun diyorum. İstanbul hizmet noktasında bekletilmeye gelmez. Yeni yatırım, yeni proje, yeni vizyon ister. " dedi.

Törende konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şehirler fiziksel ve işlevsel açıdan değişim ve dönüşüm yaşarken, İstanbul gibi afet riski yüksek büyük şehirlerde kentsel dönüşüm projelerinin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bulut, TOKİ olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve uygun konut alanlarının çoğaltılması ve yapı stokunun yenilenmesi noktasında kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini anlattı.

Planlı, nitelikli, çevreyi, tarihi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyecek bir anlayışıyla yerinde dönüşümü esas alan kentsel dönüşüm projelerinde bugüne kadar önemli yol kat ettiklerinin altını çizen Bulut, şöyle konuştu: "TOKİ olarak bugüne kadar 69 il, 222 ilçede 260 kentsel dönüşüm projesi geliştirdik. 40 ilde 110 projede yaklaşık 170 bin konutun dönüşümünü sağladık. Önümüzdeki aylar içinde 780'i işyeri olmak üzere toplam, sadece kentsel dönüşüm açısından, 15 bin 208 kentsel dönüşüm konutunun ihalesini gerçekleştiriyoruz. TOKİ olarak İstanbul'umuza iştiraklerimizle birlikte yaklaşık 170 bini konut olmak üzere hastane, okul, üniversite, kamu hizmet binaları, stadyum, cami ve millet bahçeleri gibi çok sayıda hizmeti kazandırdık. Halen İstanbul genelinde 16 milyar liralık yatırımla 15 bin konut, 506 işyeri, Güngören, Zeytinburnu, Çatalca ve Ümraniye Dudullu Millet bahçeleri, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi ki çok önem arz eden bir yer, çok büyük bir hastane, Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi birinci etabını tamamladık, ikinci, üçüncü etabın proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve 14 okul binası gibi çok sayıda projenin inşaatı da devam etmektedir. "

"Büyük İstanbul Dönüşüm Projesi"

Bulut, "Büyük İstanbul Dönüşüm Projesi" kapsamında 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm alanında 85 bin konutu projelendirdiklerini bildirdi.

Gaziosmanpaşa, Esenler, Ataşehir, Çatalca, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane ilçelerinde 181'i ticari işyeri olmak üzere toplam 6 bin 463 konutun ihalesini bu yıl gerçekleştireceklerini açıklayan Bulut, şöyle devam etti: "TOKİ olarak Üsküdar'ımıza şimdiye kadar 2 bin 46 konut, ticari işyeri, okul ve diğer sosyal donatıları inşa ettik. Ayrıca Üsküdar ilçemizde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bakanlığımızca riskli alan ilan edilen Çamlıca Camii'nin batısında bulunan 180 bin 550 metrekarelik alanda bu çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde toplam 1876 konut ve 146 dükkan inşa ediyoruz. Ağustos ayı içerisinde inşallah teslimlere başlayacağız. 1372 konut ve 95 dükkanın ihalelerini yaparak inşaat çalışmalarına başladık. Gelecek yıl inşallah bu projemizi tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştirmiş olacağız. "

Bulut, Sultan Murat Mahallesi'nde Üsküdar Belediyesi ile işbirliği halinde yeni bir kentsel dönüşüme başlayacaklarını da duyurarak, "Burada çocuk köyü diye bir konsept de var. İnşallah köylerine gidemeyen çocuklarımız burada köy hasretini giderecekler. Bu proje kapsamında 775 konut ve 28 ticari işyeri olmak üzere toplam 794 bağımsız birim üretilecektir. " dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın öncülüğünde Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerini kapsayan 5 bin konutluk yeni bir kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. " diyen Ömer Bulut, "Bu kapsamda, bugün 16 binada 48 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilecek olup bu alanın tamamı yeşil alan ve sosyal donatı olarak, burada konut yapılmayacak. İstanbul'umuzun önemli ve değerli bir ilçesi olan Üsküdar, inşallah bu projelerimizle daha da gelişecek ve büyüyecektir. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'un talimatlarıyla iş makineleri kentsel dönüşüm alanındaki 16 binanın yıkım çalışmalarına başladı. Kurum, bir süre yıkım çalışmalarını izledi.