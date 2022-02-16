Üsküdar'da 5 günde 2 kez elektrik kablolarını çaldılar - Son Dakika

Üsküdar'da, mahalleye elektrik enerjisi veren ve yer altından geçen ana elektrik kabloları 5 gün içerisinde 2 kez çalındı. Elektriksiz kalan mahalle sakinleri ise çareyi kazı yapılan alana beton döktürmekte buldu. Yaşanan kablo hırsızlığı sonrası evlerdeki elektronik cihazlar bozulurken mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise hırsızların kazı yaptığı alanı cep telefonu ile görüntüleyerek mahalle sakinlerini uyardı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki birçok daireye enerji veren ve yer altına yerleştirilmiş olan ana elektrik kabloları şüpheli şahıslarca 5 gün içerisinde 2 kez çalındı. İlk yaşanan elektrik kesintisi sonrası durumu fark eden vatandaşlar hatların geçtiği alanın kazılarak kabloların çalındığını gördü. Mahalle sakinlerince durumun yetkililere haber verilmesi sonrası aynı gün yeniden yerleştirilen ve üzeri toprakla kapatılan elektrik kabloları ertesi gün yeniden çalındı. Çaresiz kalan vatandaşlar çözümü alana beton döktürmekte buldu. Yaşanan olay sonrası evlerdeki elektronik eşyaların arızalandığı belirtilirken, mahalle sakinlerinden olan bir vatandaş ise hırsızların kabloları çalmak için kazı yaptıkları alanı cep telefonu ile kayda aldı.

"Yeni aldığım buzdolabından sesler geliyor"

Hırsızlık olayı sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Suat Yakışıklı, "Elektrikler birkaç gündür gidip geliyordu. Hırsızlar dadanmış. Alanın etrafını kapatarak beton döktüler. Elektriklerin kesilip durması eşyalara zarar verdi. Yeni aldığım buzdolabından sesler geliyor. 4 gündür bunları yaşıyorduk. Sonrasında etrafını kapattılar" diye konuştu. - İSTANBUL