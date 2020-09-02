Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın - Son Dakika

Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın

İSTANBUL - Üsküdar'da 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesinde bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını çıktığı evde dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.