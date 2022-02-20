Üye Girişi
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

20.02.2022 20:27
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

- İstanbul Üsküdar'da, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

- İstanbul Üsküdar'da, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yan binaya da sıçrayan yangın, diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın yanma anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Üsküdar Hacı Arif Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre sonra yandaki 3 katlı binaya da sıçradı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı bulunmazken bina sakinleri evlerinin söndürülmesini park alanından izledi. Binanın yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina sakinlerinden Yaşar Özen, "Yangın ben evden çıktıktan 10-15 dk sonra çıktı. Telefon geldi apartmandan duman çıkıyor diye, taksiyle geri döndüm. Bu binanın arkasında bulunan binanın çatısından çıkıyor. Biz iyiyiz hamdolsun" dedi.

(Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan/İHA)

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Son dakika haber: Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

Cep Telefonu, Üsküdar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 20:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement