Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
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Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
İSTANBUL - Üsküdar Barbaros Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:51 Kaynak: İHA
Üsküdar, 3. Sayfa
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