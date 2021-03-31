ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ali ÇALAR TINBEK/

ÜSKÜDAR'da iki farklı adrese düzenlenen baskında, ünlü bir markanın 54 bin 285 adet taklit ürünlerine el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Üsküdar Ferah Mahallesi İtimat Sokak üzerinde bulunan 2 ayrı adreste taklit ürünler bulunduğu bilgisi edindi. Dün saat 13.15'te adreslere baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 53 bin 960 adet cep telefonu kılıfı, 5 adet batarya, 60 adet cep telefonu, 146 adet boş kutu, 5 adet şarj kablosu ve adaptörü, 100 adet arka ve önlü etiket, 9 adet şarj kablosu olmak üzere toplamda 54 bin 285 adet taklit ürün ele geçirdi. Baskında adreste bulunan M.Ç. isimli kişi gözaltına alındı.