Üsküdar'da 69 yaşındaki adam eşini yanına aldı, motosikletle gezdi - Son Dakika

Üsküdar'da 6 saat süreyle dışarı çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise yeşil alanda sandalyeye oturup güneşlendi. 69 yaşındaki Eşref amca ise eşini yanına alarak akülü motosikletle Üsküdar sahili gezdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 14.00 ve 20.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Üsküdar'da evlerinden dışarı çıkan yaşlılardan bazıları yol kenarındaki yeşil alanda sandalyesinde oturarak hem piknik yaptı, hem güneşlendi. Kimi yaşlılar sahil kenarında yürüyüş yaptı. Korona virüse karşı gerekli önlemleri alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Eşini yanına alarak akülü motosikletle Üsküdar sahilde gezen 69 yaşında Eşref Erkeleş, "Şükürler olsun Cenabı Allah bugünleri gösterdi bize. Bugün bayram münasebetiyle bize de izin verdiler. Büyüklerimize teşekkür ederiz. Yaptıkları hizmetlerden dolayı Allah razı olsun" dedi. Eşi ise, "Allah vatansız etmesin, bayrağımızı indirmesin. Biz 2 aydan fazladır evdeyiz. Pazar günleri evdeyiz. Torunlarımızı camdan gördük. Şimdi de geziyoruz" diye konuştu.

Sandalyesinde oturarak güneşlenen 75 yaşındaki Mustafa Alçiçek, "2 buçuk aydır evdeyiz. Kurallara uyuyorum. Nefes darlığı var ben de ama dışarı çıkamıyorum. Hava da güzel, bizim de dışarıya çıkmaya ihtiyacımız var. Devlet de bizim için uğraşıyor" diye konuştu.

Torunuyla telefonda görüntülü konuşan eşi Emine Alçiçek, "Bugün izinli olduğumuz için simidimizi aldık. Çayımızı demledik. Bu ortamı çok özledim. Çok mutluyum" dedi. Oğluyla birlikte dışarı çıkan 75 yaşında Müzeyyen Aktaş ise, "Rahatlama oldu. Evde dizler tutuldu. İyi oldu, güneşe de çıktık. Rahatladık. İnşallah haftaya da çıkarız" diye konuştu.