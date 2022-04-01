Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı

01.04.2022 14:07

Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Üsküdar'ımız camiler şehridir" Üsküdar'da 750 kişilik kapasitesiyle hizmete girecek olan Talimhane Camii'nin temel atma töreni Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşların...

Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Üsküdar'ımız camiler şehridir"

İSTANBUL - Üsküdar'da 750 kişilik kapasitesiyle hizmete girecek olan Talimhane Camii'nin temel atma töreni Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti

Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek olan 'Talimhane Cami'nin temel atma törenine gerçekleştirildi. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve hayırsever vatandaşlar katılım sağladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda cami için hazırlanan ilk harç dualar eşliğinde temele konuldu. Selçuklu mimarisinin örnek alındığı cami 750 kişilik kapasitesiyle ibadete açılacak. 340 metrekare alandan oluşacak olan 2 katlı cami inşaatının ise yılsonuna doğru tamamlanması bekleniyor.

"Üsküdarımız camiler şehridir"

Programa katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen," Üsküdar'a hem mimari açıdan hem de konumu itibariyle güzel bir noktada cami inşa ediyoruz. Bu çalışmayı hayırsever bir vatandaşımızla birlikte yapıyoruz. 2023 yılına girmeden vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Camimizi geleneksel Selçuklu mimarisi ile inşa edeceğiz. Burada hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden güzel bir alan oluşacak. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Üsküdarımız camiler şehridir. Üsküdar'a yeni bir cami daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah tamamlamayı nasip etsin" diye konuştu.

Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı
Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı
Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı
Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı
Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da 750 kişilik Talimhane Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika
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