İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ DEVRİLDİ; OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ DEVRİLDİ; OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

18.07.2022 07:40

ÜSKÜDAR'da Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin bahçesindeki ağaç kökünden kırılarak duvarın üstüne, sonra da sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

ÜSKÜDAR'da Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin bahçesindeki ağaç kökünden kırılarak duvarın üstüne, sonra da sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta caminin bahçesinde bulunan ağaç saat 06.00 sıralarında devrildi. Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin içerisindeki ağaç kökünden kırılarak önce duvarın üstüne, daha sonra da sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sabah saatlerinde gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ağacı kaldırırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIM

Görgü tanığı Berker Can, 'Sabah büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Sokağa geldim ağaç devrilmiş. Benim de aracım da buradaydı. Koştum geldim buraya aracıma baktım ama bir şey olmamış ama ileride bir araç zarar görmüş. Onun dışında pek bir hasar yok. Yaralı ve can kaybı yok. Maddi bir hasar var" dedi.

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Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ DEVRİLDİ; OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ DEVRİLDİ; OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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