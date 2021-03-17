Üsküdar sahilindeki bir park içerisinde ağaç keserken Üsküdar Belediyesi ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, polise teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Kız Kulesi karşısında testereyle kaçak ağaç kestikleri tespit edilen 3 şüpheli, Üsküdar Belediyesi ekiplerince yakalandı.
Parkta bulunan iki ağacı kestikleri belirlenen ve haklarında tutanak tutulan şüpheliler, polise teslim edildi.
Belediye yetkilileri, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da ağaç kesen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika