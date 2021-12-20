Üye Girişi
ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA

20.12.2021 16:37

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta bulunan 9 ağacın eylül ayında kesilmesine ilişkin 11 şüpheli hakkında 7'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta bulunan 9 ağacın eylül ayında kesilmesine ilişkin 11 şüpheli hakkında 7'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manzarasını kapattığı gerekçesiyle ağaçların kesilmesi için para verdiği, ağaçları kesecek kişilere ulaştığı, ve ağaçları kestiği iddia edilen tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatma Gamze Sunar ve şüpheli Sedat Çiçek'in kızının Üsküdar'daki evinde ikamet ettiği anlatıldı. Evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi'ndeki parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdikleri iddia edildi.

İddianamede şüpheli Mehmet Alp Sunar'ın ortağı olduğu şirkette çalışan şüpheli Özden Özdemir'den yardım istediği, şüpheli Özden Özdemir'in de doğrudan şüpheli Şevki Contürk'le para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştığı kaydedildi.

5 ADET MOTORLU TESTERE ELE GEÇİRİLDİ

Olay günü olan 16 Mart'ta saat 23.30 sıralarında 4 şüphelinin olay yerine otomobille gelerek 3 ağacı motorlu testere ile kestikleri belirtilen iddianamede, 2 şüphelinin de bu sırada gözcülük yaptığı belirtildi. İhbar üzerine şüphelilerin kaçarken takibe alınıp yakalandığı ve otomobillerinde 5 adet motorlu testerenin de ele geçirildiği iddianamede hatırlatıldı.

21 Mart günü sabah 07.30 sıralarında aynı yerde 6 adet ağacın kesildiği iddianamede belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Davut Çorlu'nun ifadesinde iş yerindeyken Özden Özdemir'in ağaçların bakımını yaptırmak istediğini söylediğini, bu sırada iş yerinde şüpheli Vedat Çörekçi'nin olduğunu söylediği kaydedildi. Şüpheli Çorlu'nun, Çörekçi'nin şüpheli Oğuzhan Önal'a ulaştığını, şüpheli Oğuzhan Önal'ın kabul etmesi üzerine şüpheli Özden Özdemir'in 2 seferde toplam 35 bin lirayı kendisine gönderdiğini ve şüpheli Önal'a elden 20 bin lira verdiğini kaydederek, ağaçların kesileceğinden kendisinin haberi olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Şüpheli Özden Özdemir ise parktaki ağaçlara bakım yapılması için şüpheli Davut Çorlu'ya 2 bin lira verdiğini ve ağaçların kesilmesi için para vermediğini iddia ettiği hatırlatıldı. Diğer şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede görgü tespit, cd izleme tutanakları ile tanık beyanları dikkate alınarak iki farklı tarihte ağaçların kesildiği, şüpheliler Şevki Contürk, Melisa Batur ve Muhammed Contürk'ün para karşılığında bu işi üstlendikleri iddia edildi. Şüpheliler Oğuzhan Önal, Vedat Çörekçi, Davut Çorlu ve Özden Örnek'in menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları öne sürüldü. Şüpheliler Sedat Çiçek, Fatma Gamze Sunar ve Mehmet Alpsunar'ın ise ağaçların kesilmesi yönünde karar vererek para karşılığı kesilmesini sağladıkları anlaşıldığı vurgulandı.

7'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 7 şüphelinin Dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme suçundan 1 yıl 3 aydan 7'şer yıla kadar hapsi istendi. 4 şüphelinin de Dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar vermeye yardım etme suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA
ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA
ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA
ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kız Kulesi, Üsküdar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi         
16:58
Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı         
16:49
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
15:58
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement